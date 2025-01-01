Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 6Folge 129
Folge 129: Wir sehen uns!

22 Min.Ab 12

Mit blutigen Knien und verätztem Gesicht wird Matthias Ulfmann auf der Straße gefunden. Ein Raubüberfall oder brutale Rache? Die Kommissare ermitteln in Matthias Vergangenheit und entdecken, dass hinter einer bedingungslosen Liebe auch eine extreme Lüge stecken kann.

