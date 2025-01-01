Waschen, Weiber, blanke SchlittenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 180: Waschen, Weiber, blanke Schlitten
22 Min.Ab 12
Waschen, Weiber, blanke Schlitten - die Stripperin Sandy Golz wird tot und gefesselt an einer Waschvorrichtung aufgefunden. Wurde die vollbusige Stripperin Opfer eines Eifersuchtsdramas oder steckt etwas ganz anderes hinter dem bizarren Mord? Die Kommissare stehen vor einem Rätsel.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1