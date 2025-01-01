Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Hoffnung stirbt zuletzt

SAT.1Staffel 6Folge 181
Die Hoffnung stirbt zuletzt

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 181: Die Hoffnung stirbt zuletzt

22 Min.Ab 12

Dunkle Geheimnisse: Die 28-jährige Verlagskauffrau Lisa Brinkmann liegt erschlagen in ihrem Wohnzimmer. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel, denn am Tatort gibt es kaum Spuren. Doch mit jeder weiteren Vernehmung kommen sie einem unglaublichen Geheimnis auf die Spur ...

