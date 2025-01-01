Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 181: Die Hoffnung stirbt zuletzt
22 Min.Ab 12
Dunkle Geheimnisse: Die 28-jährige Verlagskauffrau Lisa Brinkmann liegt erschlagen in ihrem Wohnzimmer. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel, denn am Tatort gibt es kaum Spuren. Doch mit jeder weiteren Vernehmung kommen sie einem unglaublichen Geheimnis auf die Spur ...
