Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 185: Ohne dich
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird vor den Augen eines Anglers in einem See erwürgt, doch ihre Leiche scheint wie vom Erdboden verschluckt. Plötzlich taucht sie wieder auf, und es sieht aus, als sei sie ein zweites Mal umgebracht worden ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1