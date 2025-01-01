Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 28: Frivoler Besuch
21 Min.Ab 12
Als die Event-Managerin Susanne Reeb von einer Geschäftsreise nach Hause kommt, findet sie in ihrem Badezimmer eine unbekannte Frauenleiche. Wer ist die Tote und wer hat sie erstochen?
Staffel 6
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1