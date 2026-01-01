Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Puppenspiel

SAT.1Staffel 6Folge 32
Folge 32: Puppenspiel

22 Min.Ab 12

Eine erschlagene Frau, eine Spritztour mit dem Chef und eine demolierte Schaufensterpuppe. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Was geschah wirklich auf der einsamen Landstraße? Bei der Suche nach Vickys Mörder stoßen Conny Niedrig und Bernie Kuhnt auf das fehlende Puzzleteil und damit auf die traurige Wahrheit.

