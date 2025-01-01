Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 34: Ausweglos
22 Min.Ab 12
Mark Lindenbach ist am Ende: Seine Frau will ihm das Sorgerecht für seine Tochter Marie entziehen. In seiner Verzweiflung stürmt er die Kanzlei Roggendorf und bedroht den Anwalt seiner Frau mit einer Waffe. Die Situation eskaliert und fordert ihr erstes Opfer.
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1