Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 41: Schweigegeld
22 Min.Ab 12
Das Leben von Darius Reiter endet mit 25 Jahren. Die Kommissare ermitteln hinter der bürgerlichen Fassade des jungen Speditionskaufmannes und stoßen dabei auf eine zweite Identität, maßlose Habgier und zerplatzte Träume.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1