Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 71: Tödliche Begierde
22 Min.Ab 12
Michael Wester und seine Freundin Lea fahren auf einen Parkplatz, um Sex zu haben. Doch das erotische Abenteuer findet ein blutiges Ende: Michael wird erschossen, als Lea kurz im Gebüsch verschwindet.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
