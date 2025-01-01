Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 6Folge 82
Folge 82: Mutti kann's nicht lassen

22 Min.Ab 12

Drei brutale Raubüberfälle innerhalb kürzester Zeit lassen die Kommissare auf Hochtouren arbeiten. Doch beim letzten Überfall gibt es einen Zeugen. Gelingt es den Kommissaren mit Hilfe des 13-jährigen Pascals, den Täter zu stellen?

