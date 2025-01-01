Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 82: Mutti kann's nicht lassen
22 Min.Ab 12
Drei brutale Raubüberfälle innerhalb kürzester Zeit lassen die Kommissare auf Hochtouren arbeiten. Doch beim letzten Überfall gibt es einen Zeugen. Gelingt es den Kommissaren mit Hilfe des 13-jährigen Pascals, den Täter zu stellen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1