Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 86: Im Dreck verreckt
22 Min.Ab 12
Messies, Müll und fiese Maden - zwischen Bergen aus Unrat wird die Leiche der 35-jährigen Birgit Ming in ihrer eigenen Wohnung aufgefunden. Die Frau litt unter dem Messie-Syndrom. Und noch bevor festgestellt werden kann, ob es sich um einen Mord oder einen natürlichen Tod handelt, stoßen die Kommissare auf eine weitere Leiche.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1