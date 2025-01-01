Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 86
22 Min.Ab 12

Messies, Müll und fiese Maden - zwischen Bergen aus Unrat wird die Leiche der 35-jährigen Birgit Ming in ihrer eigenen Wohnung aufgefunden. Die Frau litt unter dem Messie-Syndrom. Und noch bevor festgestellt werden kann, ob es sich um einen Mord oder einen natürlichen Tod handelt, stoßen die Kommissare auf eine weitere Leiche.

