Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auf der falschen Seite

SAT.1Staffel 6Folge 87
Folge 87: Auf der falschen Seite

22 Min.Ab 12

Kommissar Thomas Bossmann ist verliebt, doch wie weit ist er bereit zu gehen, wenn seine Angebetete unter Mordverdacht gerät? Als die Kommissare eine Leiche finden, gerät Thomas auf die falsche Seite und schließlich sogar in Lebensgefahr.

