Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 111: Schlaf, Kindlein, Schlaf
22 Min.Ab 12
Svenja Hecker fährt auf einer einsamen Landstraße, plötzlich taucht wie aus dem Nichts ein schwer verwunderter Mann vor ihr auf. Kurz darauf erliegt er seinen Schussverletzungen. Doch er soll nicht das einzige Opfer bleiben, denn der Täter schlägt erneut zu ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1