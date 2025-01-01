Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Im Alleingang

SAT.1Staffel 7Folge 117
Im Alleingang

Im AlleingangJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 117: Im Alleingang

22 Min.Ab 12

Die Frau von Gregor Jablowski war stets eine lebensbejahende Person. Vor fünf Jahren hat sie ein einschneidendes Erlebnis nachhaltig verändert: Sie hat ihr Kind verloren. Nun finden sie die Ermittler tot in ihrem Wohnzimmer liegen. Alles deutet auf Selbstmord hin. Dennoch haben die Ermittler Zweifel an der Theorie.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen