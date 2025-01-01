Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 119: Lebenslügen
22 Min.Ab 12
Das Familien- und Firmenoberhaupt Hartwig Weinstetten wird erschlagen in seinem Büro aufgefunden. War es ein Streit unter Geschäftspartnern, der eskaliert ist, oder ein Racheakt? Doch dann stoßen die Kommissare auf eine Lebenslüge, die die gesamte Familie zu zerstören droht ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1