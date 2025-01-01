Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Was dich nicht tötet, macht dich hart

SAT.1Staffel 7Folge 125
Was dich nicht tötet, macht dich hart

Was dich nicht tötet, macht dich hartJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 125: Was dich nicht tötet, macht dich hart

22 Min.Ab 12

Dass Angst tödlich sein kann, musste Katja Steins am eigenen Leib spüren. Sie wird tot in einem dunklen Verließ gefunden. Die junge Frau litt an Klaustrophobie, wodurch ihr das Versteck zum Verhängnis wurde. Wusste der Täter um ihre Angst, um Katja so in den Tod zu treiben? Doch Katja soll nicht das einzige und auch nicht das letzte Opfer gewesen sein. Den Kommissaren droht die Zeit davonzulaufen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen