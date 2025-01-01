Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 134: Das Fest der Liebe
22 Min.Ab 12
In einem Lüftungsschacht wird Holger Wunsch skelettiert und in einen Weihnachtsmann-Kostüm aufgefunden. Wie ist der Mann da rein gekommen und warum wurde er nicht entdeckt?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1