Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 151: Das Todesurteil
22 Min.Ab 12
Der Künstler Eric Förster liegt tot und gefesselt in seinem Bett. Alle Indizien sprechen für eine Drogen- und Sexorgie mit tödlichem Ausgang. Und tatsächlich scheint das Opfer auf seinem Pfad der Lust über Leichen gegangen zu sein.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1