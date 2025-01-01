Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 152: Die traurige Braut
22 Min.Ab 12
Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden, doch dann wird die Braut Larissa Rehmsen tot in der Badewanne gefunden. Anfangs sieht alles nach Selbstmord aus, bis die Kommissare auf einen ähnlich tragischen Todesfall in der Vergangenheit stoßen.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1