Menschenunwürdig - verreckt im BettJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 154: Menschenunwürdig - verreckt im Bett
22 Min.Ab 12
Ein 83-jähriger Pflegepatient wird ermordet aufgefunden. Bei den Ermittlungen stoßen die Kommissare auf mysteriöse Widersprüche im Pflegeheim und bei der Heimleitung. Doch die Wahrheit ist noch viel schockierender ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1