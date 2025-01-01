Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 156: Ins Jenseits befördert
22 Min.Ab 12
Frank Weber ist völlig hilflos, als er von einem fremden Mann mit einer Waffe bedroht wird. In letzter Sekunde gelingt seine Rettung, doch dann gerät die Kommissarin Nina Schmeuser in die Schusslinie und wird zum Opfer ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1