Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 159: Vom Leben gezeichnet
22 Min.Ab 12
Der Mörder Gerd Illig wird nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis an dem Tatort erschossen, an dem er selbst sein Opfer umbrachte. Die Kommissare glauben nicht an einen Zufall - doch war es wirklich ein Racheakt oder hat der Täter aus einem ganz anderen Motiv heraus gehandelt?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1