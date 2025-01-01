Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Vom Leben gezeichnet

SAT.1Staffel 7Folge 159
Vom Leben gezeichnet

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 159: Vom Leben gezeichnet

22 Min.Ab 12

Der Mörder Gerd Illig wird nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis an dem Tatort erschossen, an dem er selbst sein Opfer umbrachte. Die Kommissare glauben nicht an einen Zufall - doch war es wirklich ein Racheakt oder hat der Täter aus einem ganz anderen Motiv heraus gehandelt?

SAT.1
Alle 13 Staffeln und Folgen