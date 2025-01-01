Zwei Hochzeiten und ein TodesfallJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 47: Zwei Hochzeiten und ein Todesfall
22 Min.Ab 12
Oliver Ebert bricht vor seinem Haus zusammen und stirbt wenig später. Welche Umstände führten zu seinem Tod und welche Geheimnisse nimmt er mit ins Grab? Denn plötzlich gibt es mehrere Frauen, die behaupten, mit ihm liiert gewesen zu sein.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
