Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 54: Verpufft
22 Min.Ab 12
Nach dem Besuch bei einer Prostituierten wird der 18-jährige Ulf Krämer im Hinterhof des Bordells erschossen. Die Kommissare stoßen dabei auf ein pikantes Geburtstagsgeschenk, das das Opfer mit seinem Leben bezahlen musste...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
