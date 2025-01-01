Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verpufft

SAT.1Staffel 7Folge 54
Folge 54: Verpufft

22 Min.Ab 12

Nach dem Besuch bei einer Prostituierten wird der 18-jährige Ulf Krämer im Hinterhof des Bordells erschossen. Die Kommissare stoßen dabei auf ein pikantes Geburtstagsgeschenk, das das Opfer mit seinem Leben bezahlen musste...

SAT.1
