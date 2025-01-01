Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 58: Der schwarze Tod
22 Min.Ab 12
Mario Pohl, der Chef einer brutalen Gang, wird im Schlaf von einem Skorpion gestochen und stirbt einen qualvollen Gifttod. Kommt der Täter aus den eigenen Reihen oder war das die Rache eines seiner Opfer?
