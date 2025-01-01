Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 58
22 Min.Ab 12

Mario Pohl, der Chef einer brutalen Gang, wird im Schlaf von einem Skorpion gestochen und stirbt einen qualvollen Gifttod. Kommt der Täter aus den eigenen Reihen oder war das die Rache eines seiner Opfer?

