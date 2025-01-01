Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 68: Der Nächste, bitte ...
22 Min.Ab 12
Die 25-jährige Zahnarzthelferin Jenny Blockmann liegt halbnackt und erdrosselt auf dem Zahnarztstuhl. War ihr letzter Liebhaber auch ihr Mörder? Oder ist die attraktive Frau das Opfer eines Eifersuchtsdramas?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1