Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Angst

SAT.1Staffel 7Folge 78
Angst

AngstJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 78: Angst

22 Min.Ab 12

Paula Weber wird von ihrem Mörder erstochen; danach zerschneidet er der bildhübschen Frau auch noch das Gesicht. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Warum musste die Tote nicht nur mit ihrer Schönheit, sondern auch mit ihrem Leben büßen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen