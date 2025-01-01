Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 83: Die Bestie
22 Min.Ab 12
Nach einer langen Diskonacht trampt die 19-jährige Emma Stahl an einer einsamen Landstraße. Am nächsten Tag wird sie erwürgt und vergewaltigt im Wald aufgefunden, an ihrem Bein klafft eine große Bisswunde. Die Kommissare begeben sich auf die Jagd nach einer Bestie ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1