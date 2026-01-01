Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 87: Entführt
22 Min.Ab 12
Marek Nowak, Sohn polnischer Einwanderer, ist spurlos verschwunden, der Täter fordert 20.000 Euro. Doch die Kommissare sind sich sicher, dass es dem Entführer nicht nur um das Geld geht. Was versucht Mareks Familie zu verbergen?
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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1