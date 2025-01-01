Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 90: Stumpfe Gewalt
22 Min.Ab 12
Der Schüler Alex Kessler wird in aller Öffentlichkeit ins Koma geprügelt. Frustriert müssen die Kommissare feststellen, dass keiner im Viertel mit ihnen reden will. Brutale Prügeleien gehören zum Alltag der Jugendlichen, und es bleibt nicht bei einem Opfer ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1