Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 98: Endstation
22 Min.Ab 12
Während einer stressigen Nachtschicht schließt die Krankenschwester Luisa Hilsmann drei Insassen der Drogenentzugsklinik in deren Zimmer ein. Doch am nächsten Morgen sind es nur noch zwei. Der dritte liegt tot vor dem Haus; wahrscheinlich ist er aus dem Fenster gesprungen. War es ein Unfall oder ein eiskalter Mord?
