Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Endstation

SAT.1Staffel 7Folge 98
Endstation

EndstationJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 98: Endstation

22 Min.Ab 12

Während einer stressigen Nachtschicht schließt die Krankenschwester Luisa Hilsmann drei Insassen der Drogenentzugsklinik in deren Zimmer ein. Doch am nächsten Morgen sind es nur noch zwei. Der dritte liegt tot vor dem Haus; wahrscheinlich ist er aus dem Fenster gesprungen. War es ein Unfall oder ein eiskalter Mord?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen