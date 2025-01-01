Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 104: Der Feinschmecker
22 Min.Ab 12
Rache ist scharf. Ein Unbekannter zwingt den Restaurantkritiker Adrian Degen, seine eigenen Bücher zu essen, die er zuvor mit Chilisoße verfeinert hat. Trieb der ermordete Gourmet zu viele Restaurants in den Ruin oder stammt der Täter aus seinem privaten Umfeld?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1