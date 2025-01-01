Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 113: In Schönheit sterben
22 Min.Ab 12
Nur knapp überlebt ein erfolgreicher Schönheitschirurg einen heimtückischen Mordanschlag. Die Ermittlungen in der Welt der Reichen und Schönen führen in einen Sumpf aus blutigen Eitelkeiten und verpfuschten Lebensträumen, in dem nur eines immer klarer wird: Je näher die Kommissare dem Täter kommen, desto wahrscheinlicher gibt es ein weiteres Opfer.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1