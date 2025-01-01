Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 114: Jackpot geknackt
21 Min.Ab 12
Die Lottogewinnerin Ramona Hecker wird brutal gekidnappt. Neid, Missgunst, aber auch eine heiße Liebesaffäre sind mögliche Motive, doch vom Opfer fehlt weiterhin jede Spur. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf um Leben und Tod ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1