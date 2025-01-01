Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 115: Tod eines Polizisten
23 Min.Ab 12
Der Polizist Marvin Stolz wird während eines Einsatzes erschossen. Sein Kollege Ferdinand Fechtner erwacht am Tatort mit einer Kopfverletzung. Von seiner Dienstwaffe fehlt jede Spur - genau wie von seiner Erinnerung. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1