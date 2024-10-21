Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 119vom 21.10.2024
22 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12

Die Escortdame Elke Grabow wird halbnackt und unter mysteriösen Umständen tot im Wald gefunden. Skurriler Sex-Unfall oder kaltblütiger Mord? Bei der Jagd auf den Täter dringen die Kommissare tief in das schmierige Geschäft der käuflichen Lust ein.

