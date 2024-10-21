Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 119: Fette Jagd
22 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12
Die Escortdame Elke Grabow wird halbnackt und unter mysteriösen Umständen tot im Wald gefunden. Skurriler Sex-Unfall oder kaltblütiger Mord? Bei der Jagd auf den Täter dringen die Kommissare tief in das schmierige Geschäft der käuflichen Lust ein.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
