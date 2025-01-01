Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Wachhund

Folge 121: Der Wachhund

22 Min.Ab 12

Hinterrücks erschlagen liegt der Privatdetektiv Rainer Böll in seinem Wohnzimmer. Bei ihm wird ein Briefumschlag mit brisanten Fotos gefunden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Mord und den Fotos? Oder gibt es ein ganz anderes Motiv für die blutige Tat?

