Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 125: Kinderlieb
22 Min.Ab 12
Wurde der 18-jährigen Lea Häusle ihre Leidenschaft für das Reiten zum Verhängnis? Als sie nach dem Reitunterricht nicht nach Hause kommt, ist ihr Vater alarmiert. Die Kommissare stehen unter Zeitdruck, denn mit jeder Sekunde, die ohne den Fund des Mädchens verstreicht, schwindet die Chance, sie noch lebend zu finden ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1