SAT.1Staffel 8Folge 126vom 24.10.2024
22 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12

Beinahe hätte der Wrestler Rico Reiter seinen letzten Kampf mit dem Leben bezahlt. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel, als sie den Sportler bewusstlos und mit einer Spritze im Hals auffinden. Handelt es sich hier um einen verunglückten Dopingversuch oder vielmehr um einen missglückten Mordversuch? Bei den Ermittlungen verschwimmen Ernst und Spiel ...

SAT.1
