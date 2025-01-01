Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Nur ein Hundeleben

SAT.1Staffel 8Folge 130
Nur ein Hundeleben

Nur ein HundelebenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 130: Nur ein Hundeleben

22 Min.Ab 12

Tatort: Fabrikhalle. Der Ort des Geschehens sowie die Beteiligten geben den Ermittlern Rätsel auf. Ein toter Verbrecher, ein junges Punkmädchen und ein schwerverletzter Hund bilden das seltsame Trio. Die Ermittlungen konfrontieren die Kommissare mit einem scheinbar undurchdringbaren Netz aus Lügen, Intrigen und Manipulation ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen