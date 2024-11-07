Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 8Folge 146vom 07.11.2024
22 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12

Clara Renke macht eine schreckliche Entdeckung: Sie findet ihren Bruder bei einem Besuch tot neben seiner bewusstlosen Ehefrau Elvira auf. Kam es zwischen dem Ehepaar zu Streitereien, die schließlich tödlich geendet haben? Oder hat die Tat einen gänzlich anderen Hintergrund?

