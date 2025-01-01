Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 150: Bausteine des Lebens
22 Min.Ab 12
Juliane Kaiser steht eine schwierige Zeit bevor: Erst verschwindet ihr Auto und dann auch noch ihr Mann. Die einzige Spur der Ermittler ist eine Blutlache. Bei den Ermittlungen versuchen die Kommissare zu eruieren, ob der notorische Spieler seine Leidenschaft mit dem Tod bezahlen musste ... Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
