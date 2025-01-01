Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Zwischen Wahn und Wahrheit

SAT.1Staffel 8Folge 157
Zwischen Wahn und Wahrheit

Zwischen Wahn und WahrheitJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 157: Zwischen Wahn und Wahrheit

22 Min.Ab 12

Auf Clarissa Jäger und ihren Vater Maximilian wartet ein Blutbad. Als beide nach einem gemeinsamen Kinobesuch nach Hause kommen, finden Sie nicht nur ihre Tante Birgit erstochen im Wohnzimmer, sondern noch dazu ihre Stiefmutter Lara, die völlig apathisch und obendrein blutverschmiert mit einem Messer in der Hand daneben sitzt ...

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen