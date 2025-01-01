Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Im Rausch der Nacht

SAT.1Staffel 8Folge 169
Im Rausch der Nacht

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 169: Im Rausch der Nacht

22 Min.Ab 12

Gestern blau, heute bleich: Nach einer durchzechten Nacht gibt es für Karl Flock und Peter Schaller kein morgen mehr. Ein Unbekannter vergiftet die eingefleischten Camper auf heimtückische Weise. Die Kommissare durchsuchen jeden Wohnwagen und stoßen dabei auf so manch frivoles Geheimnis ...

