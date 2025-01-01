Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 169: Im Rausch der Nacht
22 Min.Ab 12
Gestern blau, heute bleich: Nach einer durchzechten Nacht gibt es für Karl Flock und Peter Schaller kein morgen mehr. Ein Unbekannter vergiftet die eingefleischten Camper auf heimtückische Weise. Die Kommissare durchsuchen jeden Wohnwagen und stoßen dabei auf so manch frivoles Geheimnis ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
