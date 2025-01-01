Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 170: Der tote Zuhälter
22 Min.Ab 12
Als der Zuhälter Norbert Lorenzen bei einem Überfall auf sein Bordell erschossen wird, stellt sich die Frage nach den Tätern. Wollten sie lediglich sein Geld oder hatten sie es im Zuge eines Auftragsmordes gezielt auf ihn abgesehen? Feinde hatte das Opfer angeblich genug - sogar in den eigenen Reihen ...
