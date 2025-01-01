Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 172: Der Polizistenmörder
22 Min.Ab 12
Tod eines Polizisten - Oliver Borchert wird während eines Einsatzes erschossen - sein Kollege Erik Preuß überlebt schwer verletzt. Die Dealer können fliehen. Waren die beiden Polizisten einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort, oder sind sie in den tückischen Hinterhalt eines kaltblütigen Mörders geraten?
