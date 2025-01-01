Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gefangen

SAT.1Staffel 8Folge 22
Folge 22: Gefangen

22 Min.Ab 12

Zerstückelt und in Tüten verpackt wird der Ex-Häftling Robert Mielbrecht auf einer Deponie gefunden. Die erste Spur führt zu seinem damaligen Vergewaltigungsopfer Lena Kirsch, doch die gibt den Kommissaren weitere Rätsel auf.

SAT.1
