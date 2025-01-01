Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 23: Teure Schönheit
23 Min.Ab 6
Das ehemalige Model Roswitha Kling stürzt die Treppe hinunter und bricht sich das Genick. Die Kommissare stoßen hinter einer idyllischen Fassade auf ein Familiendrama, in dem es nur um eines geht: Schönheit um jeden Preis.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1