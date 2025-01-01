Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bittersüß

SAT.1Staffel 8Folge 26
Bittersüß

BittersüßJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 26: Bittersüß

22 Min.Ab 12

Zwischen der Familie Capecchi und den Brüdern Werthal tobt ein Übernahmekrieg. Objekt der Begierde ist die Traditions-Eisdiele der Capecchis und beinahe jedes Mittel im Kampf darum ist erlaubt. Doch als schließlich Klaus Werthal zusammenbricht, besinnen sich die Streithähne und schalten die Polizei ein ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen