SAT.1Staffel 8Folge 28
23 Min.Ab 12

Die Ermittlerin Katrin Becker erhält Liebesbotschaften von einem Unbekannten. Aber dann ermittelt sie in einem Fall, in dem das Opfer genau dieselben Liebesbotschaften erhielt. Zufall oder spielt jemand ein Spielt mit tödlichen Regeln?

SAT.1
